Segundo episodio de “TRANSMISSIONS”, serie documental sobre New Order

Siguen sumándose regresos a la cartelera local, siendo Dead Kennedys el último de ellos. La reconocida banda de punk norteamericana llega nuevamente a Santiago para presentarse el próximo 21 de mayo en Teatro Cariola, con un show donde repasarán los tracks más importantes de sus 40 años de historia.

Nacidos en el San Francisco de 1978, la banda mantiene firme su energía con el paso del tiempo, entregando su música con una potente formación compuesta por el guitarrista East Bay Ray, el bajista Klaus Flouride, y el baterista D.H. Peligro, quienes se acompañan ahora en la voz por Ron “Skip” Greer, vocalista del conjunto desde 2008. Canciones como “California Über Alles”, “Kill The Poor”, “Holiday in Cambodia”, “Too Drunk to Fuck” y “Nazi Punks Fuck Off”, serán solo algunos de los himnos que resonarán en lo que, sin duda, será un tremendo concierto.

La venta de entradas comienza este lunes 18 de marzo mediante Puntoticket. Acá los valores: