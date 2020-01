Se confirma reunión de Rage Against The Machine encabezando Coachella 2020

Fueron días de espera, pero finalmente se acaba de anunciar el line up de la edición 2020 del festival Coachella, encabezado nada más ni nada menos que por la reunión de Rage Against The Machine. La banda será parte del evento los días 10 y 17 de abril, tal como se había intuido luego de las fechas que compartieron en sus redes sociales, donde se hacía alusión a dos conciertos en la localidad de Indio, California, los que evidentemente serían del festival.

Entre los otros nombres que se encuentran dentro del cartel destacan artistas como Frank Ocean (quien volverá a la actividad en vivo), seguido de varios nombres de la próxima edición de Lollapalooza Chile como Travis Scott, Lana Del Rey, Charli XCX, Rex Orange County, BROCKHAMPTON, Idles, entre muchos otros. Además, también destacan la presencia de grandes nombres como Thom Yorke, Run The Jewels, FKA Twigs, y muchos más. A modo de curiosidad, un nombre que finalmente no estará en el festival es My Chemical Romance, pese a todos los rumores que lo daban como carta segura.

Este es el cartel completo para la edición 2020 del festival: