Se confirma reunión de Pulp para shows en 2023

Noticias sorpresivas llegan esta tarde de lunes. Esto, porque se acaba de oficializar la reunión de Pulp para 2023, luego de que el frontman Jarvis Cocker informara las novedades durante un evento con The Guardian que se realizó en esta jornada. El músico participó de una sesión de preguntas y respuestas en la presentación de sus nuevas memorias, “Good Pop, Bad Pop“, en donde confirmó las especulaciones de una reunión del conjunto luego de sus últimos shows en 2012.

Recordemos que hace unos días, Cocker publicó en su Instagram un video con la frase “What exactly do you do for an encore?“, extraída desde la canción “This Is Hardcore’”, presente en el álbum del mismo nombre que cumplirá 25 años en 2023. Al ser consultado sobre aquel posteo, el músico señaló: “Fue deliberadamente críptico. Es una frase de This Is Hardcore… ¡El año que viene Pulp va a dar algunos conciertos!“, ante el aplauso de los presentes.

Apenas se den a conocer más detalles, los estaremos compartiendo.