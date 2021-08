Se cancela el show conversatorio de Bruce Dickinson en Chile

Era de esperar debido a la actual situación sanitaria, así que no es de mucha sorpresa que el show conversatorio “What Does This Button Do?” de Bruce Dickinson en Chile ha sido finalmente cancelado. Recordemos que el show debió ser postergado de agosto de 2020 a diciembre de este año, pero debido a que la situación del COVID-19 no parece mejorar, la productora DG Medios confirmó su cancelación definitiva.

El tema central de esta cita sería la autobiografía de 2017 “What Does This Button Do?“, con una conversación en donde el músico aplica sus dotes de comediante para narrar diversas vivencias de su vida y carrera. La devolución de los tickets se debe hacer a través del portal especial de Puntoticket, a partir del jueves 19 de agosto hasta el 19 de noviembre de 2021.