Preocupación es lo que existe entre los miembros y seguidores de la banda escocesa Frightened Rabbit, esto, porque su fundador y vocalista, Scott Hutchison, fue reportado como desaparecido durante la mañana de hoy por su familia y autoridades del Reino Unido.

La situación es sobre todo incierta porque el músico de 36 años publicó dos crípticos mensajes a través de Twitter anoche. Esto es lo que dijo:

Be so good to everyone you love. It’s not a given. I’m so annoyed that it’s not. I didn’t live by that standard and it kills me. Please, hug your loved ones.

Sean muy buenos con todos y todas a quienes aman. No es un hecho. Estoy muy molesto de que no sea así. No viví de acuerdo a ese estándar y eso me mata. Por favor, abracen a sus seres queridos.

Ahora me voy. Gracias.

Mientras que las policías británicas están realizando labores de búsqueda, los integrantes de Frightened Rabbit solicitaron apoyo y cualquier tipo de información a través de redes sociales:

We are worried about Scott, who has been missing for a little while now. He may be in a fragile state and may not be making the best decisions for himself right now. Please could Scott or anyone with any information on his whereabouts please contact Police Scotland (101).

