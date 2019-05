Scorpions regresa a Chile junto a Whitesnake

Regresa a nuestro país una de las bandas más importantes y exitosas del rock mundial, Scorpions, quienes se presentarán el próximo 7 de octubre en Movistar Arena. Eso sí, la banda no llegará sola, ya que vendrá acompañada de otro gigante del rock clásico: Whitesnake, quienes serán los teloneros e invitados especiales de la agrupación alemana responsable de éxitos como “Rock You Like A Hurricane”, “Still Loving You” y “Wind Of Change”.

Amparados bajo el “Crazy World Tour 2019“, los alemanes llegan hasta el mismo recinto que los ha visto agotar en tres ocasiones, con un repertorio que, además de los clásicos, no dejará de lado las canciones de “Return To Forever”, su último LP de estudio, lanzado en 2015.

La venta de entradas estará disponible desde el 15 de mayo mediante el sistema Puntoticket, con los siguientes valores:

Cancha Vip: $86.300

Platea Baja Diamante: $80.500

Platea Baja Golden: $69.000

Platea Baja Silver: $57.500

Silla de Ruedas + Acompañante: $27.600

Cancha General: $46.000

Platea Alta Golden: $43.700

Platea Alta Silver: $36.800

Tribuna: $27.600

También habrá una preventa exclusiva para clientes Banco de Chile, desde el 13 al 15 de mayo, donde podrán optar a un 20% de descuento pagando con tarjetas del banco en 3, 9 ó 12 cuotas sin interés. Acá los valores: