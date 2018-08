SCD nombra a Jorge González como Figura Fundamental de la Música Chilena 2018

Ya conocíamos algunos antecedentes sobre “Egypt Station“, lo que será el próximo álbum de Paul McCartney, pero ahora, el legendario músico acaba de liberar el tracklist de este LP. El registro tendrá su salida el próximo 7 de septiembre, que contará finalmente con un total de 16 canciones, estando producido por Greg Kurstin, responsable de los más destacados trabajos dentro del pop actual.

Recordemos que Macca ya había lanzado los cortes “I Don’t Know” y “Come On To Me“, únicos dos adelantos a la fecha de este trabajo, por lo que ahora tenemos claridad de cuales serán las otras canciones que estarán presentes en este nuevo álbum de estudio. Revisa a continuación la portada y tracklist de “Egypt Station”.

Tracklist de “Egypt Station”: