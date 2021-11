Saxon estrena canción y anuncia los detalles de su nuevo disco: “Carpe Diem”

Radiohead ha estado en la mira desde hace un tiempo luego de que anunciaran el lanzamiento de una reedición especial con sus álbumes “Kid A” (2000) y “Amnesiac” (2001), además de un tercer disco con material inédito de ambos LP. “If You Say The Word” fue el primer adelanto que tuvimos de este lanzamiento, y ahora, se suma la esperada versión de estudio de una verdadera rareza: “Follow Me Around“, canción que ha sido interpretada en vivo no solo por la banda, sino que también por Thom Yorke y Jonny Greenwood en algunos shows en solitario. La canción, además, viene acompañada de un videoclip en donde participa el actor Guy Pearce, y que puedes ver al final de esta nota.

“KID A MNESIA” será publicado el próximo 5 de noviembre a través de XL Recordings en una serie de formatos, entre los que se incluye una edición regular y deluxe en vinilo, edición limitada en cassette, edición triple en CD y también de manera digital. “Kid Amnesiae”, en tanto, es el nombre del disco de material extra que incluirá esta colección, recopilando canciones de las sesiones de grabación de ambos discos.

Escucha el track, o mira el video, a continuación: