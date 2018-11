Saves The Day debutará en Chile

Debuta en Chile Saves The Day, banda norteamericana que ha editado ocho álbumes a lo largo de su carrera, entre los cuales destaca “Stay What You Are”, trabajo con el que despegó su éxito a nivel mundial. La cita será el día 12 de abril en Club Subterráneo, marcando un regreso de la banda a la actividad que se materializó este 2018.

Esto porque Saves The Day regresó este 2018 a los estudios de grabación, tras cinco años sin registrar material nuevo, para lanzar un nuevo LP llamado “9”, donde se cuenta la historia de la agrupación, desde su punto de vista de forma exhaustiva y poética, haciendo parte al oyente de este proceso.

Las entradas ya están disponibles mediante el sistema Passline. Estos son los valores: