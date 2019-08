Sammy Hagar & The Circle se presentará en Chile

Comenzamos la semana con novedades en la agenda de conciertos, ya que se confirma un nuevo debut en nuestro país para 2020. Esto, porque Sammy Hagar, emblemático vocalista de Van Halen, llegará por primera vez a Santiago junto con su proyecto Sammy Hagar & The Circle, presentándose el próximo 14 de marzo en Movistar Arena. En esta agrupación, el frontman se acompaña del ex Van Halen, Michael Anthony en bajo, Vic Johnson en guitarra, y el baterista Jason Bonham, hijo del fallecido John Bonham de Led Zeppelin, marcando una alineación verdaderamente de lujo.

El show consistirá en material propio del álbum “Space Between“, además de las canciones en donde Hagar fue vocalista de Van Halen, lo que corresponde al periodo desde 1985 a 1996, siendo una instancia única para los fanáticos que nunca han podido ver al conjunto en nuestro país. Sin duda, el músico repasará obras como el álbum “5150” de 1986, donde aparecen hits como “Why Can’t This Be Love” y “Dreams“, así como también canciones de los álbumes “OU812” de 1988, “For Unlawful Carnal Knowledge” (1991) o “Balance” de 1995.

La venta de entradas comenzará el próximo lunes 2 de septiembre a las 12:00 hrs a través del sistema Puntoticket, con precios que ya estaremos informado próximamente.