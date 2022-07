Sammy Hagar & The Circle estrena canción y anuncia nuevo disco: “Crazy Times”

Anti-Flag acaba de anunciar el lanzamiento de “Lies They Tell Our Children“, próximo álbum de estudio que llegará el 6 de enero de 2023 a través del sello Spinefarm. Junto con eso, la banda estrenó el single principal del disco titulado “Laugh. Cry. Smile. Die.“, que cuenta con la colaboración de Shane Told, vocalista de Silverstein, y tiene un videoclip dirigido por INDECLINE Activist Art Collective, que puedes ver al final de esta nota.

El álbum de estudio número 13 de la banda contiene varias colaboraciones además de Told, ya que en el LP estarán presentes invitados como Tim McIlrath de Rise Against, Jesse Leach de Killswitch Engage, Brian Baker de Bad Religion, entre otros. A continuación te dejamos los detalles del tracklist, portada y primer adelanto del disco.

Tracklist de “Lies They Tell Our Children”: