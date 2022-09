Samael regresa a Chile celebrando los 25 años de su álbum “Passage”

Nuevo concierto para la cartelera de los próximos meses, ya que se acaba de confirmar el regreso de Samael a nuestro país el próximo 7 de diciembre para presentarse en Club Blondie. En este show, la agrupación repasará su álbum “Passage“, celebrando los 25 años de la que es considerada una de sus obras más importantes y esencial para el desarrollo del black metal sinfónico en la década de los 90.

Liderados por Michael Locher, más conocido como Vorph, el cuarteto llegará con una formación que incluye a Xytraguptor, hermano de Vorph, en la batería y teclados, Drop en la guitarra y Ales en el bajo. En el show, la banda repasará importantes tracks de su carrera como “Rain“, “The Ones Who Came Before” y “My Saviour“, recorriendo sus treinta años sobre los escenarios.

La venta de entradas está disponible mediante Passline, con estos valores: