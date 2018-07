Salen a la venta nuevos tickets para el show de Roger Waters en Chile

Queda cada vez menos para que el genio Roger Waters regrese a nuestro país, presentándose ante un seguramente repleto Estadio Nacional el próximo 14 de noviembre. Con los tickets casi agotados, son muchas las personas que no alcanzaron a comprar el suyo, por lo que la productora a cargo acaba de anunciar la venta de nuevos tickets para este esperado concierto.

Se trata de las localidades VIP Platinum, Golden, y Silver, que cuentan con un nuevo stock para la venta a través del sistema Puntoticket. Estos son los precios:

Vip Top Entel: $322.000 (AGOTADO)

(AGOTADO) Vip Platinum: $253.000 (AGOTADO)

(AGOTADO) Pacífico Medio: $218.000 (AGOTADO)

(AGOTADO) Golden: $184.000 (AGOTADO)

(AGOTADO) Pacífico Alto: $161.000 (AGOTADO)

(AGOTADO) Silver: $138.000 (AGOTADO)

(AGOTADO) Pacífico Bajo: $115.000 (AGOTADO)

(AGOTADO) Andes: $103.500

Pacífico Lateral: $87.400 (AGOTADO)

(AGOTADO) Cancha General: $62.100 (AGOTADO)

(AGOTADO) Galería: $44.850 (AGOTADO)

El Us + Them Tour, es un espectáculo de marcados elementos políticos que recoge la música más destacada de su permanencia en Pink Floyd, además del material de su último disco de estudio publicado en junio del año pasado, el excelente “Is This the Life We Really Want?“.