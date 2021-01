Ryuichi Sakamoto es diagnosticado con cáncer por segunda vez

El dúo británico da a conocer nuevos detalles de su tercer larga duración titulado “Typhoons”, al igual que su segundo single de, siendo el sucesor de “How Did We Get So Dark?” (2017), y será lanzado el 30 de abril a través de Warner.

Recordemos que lo último de los ingleses que se dio a conocer fue el remix de “The Ground Below” junto a Run The Jewels, en su reciente álbum “RTJ4”

A continuación, te dejamos la canción, el tracklist y la portada:

Tracklist de “Typhoons”: