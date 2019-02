Ryan Adams es acusado de abuso por siete mujeres

Lo que se había tanteado en algunas oportunidades por algunas de las involucradas, acaba de estallar de manera inesperada, ya que mediante un extenso y profundo reportaje publicado por The New York Times, siete mujeres acusaron a Ryan Adams de abuso, además de conductas agresivas e inapropiadas hacia ellas. Entre las siete mujeres que dan su testimonio se encuentra su ex esposa Mandy Moore, además de las también artistas Phoebe Bridgers y Courtney Jaye, junto con otras cuatro personas que no quisieron revelar sus identidades.

En el caso de Moore, ella estuvo casa con Adams desde 2009 a 2016, acusándolo de ser excesivamente posesivo y manipulador, truncando así su carrera profesional. Según comenta Moore, esa actitud obsesivamente controladora le evitó a ella poder avanzar con su carrera como actriz en un momento muy lucrativo, debido a que Adams le negaba la posibilidad de conocer gente nueva, y hacer nuevos contactos.

Tanto Bridgers como Jaye, por su parte detallaron casos similares con Adams, partiendo con insistentes halagos e insinuaciones para colaborar juntos, lo cual derivó en relaciones emocionalmente abusivas. Otra mujer, identificada solamente como “Ava”, afirma haber mantenido una relación con Adams de manera virtual cuando ella tenía solamente 14 años. Además, asegura que el músico siempre estuvo consciente de la diferencia de edad, ya que le pedía constantemente que no compartiera sus conversaciones con nadie.

Mediante una serie de tweets, Adams negó las acusaciones, sin entregar mayores declaraciones. Revisa los mensajes a continuación:

I am not a perfect man and I have made many mistakes. To anyone I have ever hurt, however unintentionally, I apologize deeply and unreservedly. — Ryan Adams (@TheRyanAdams) February 13, 2019

But the picture that this article paints is upsettingly inaccurate. Some of its details are misrepresented; some are exaggerated; some are outright false. I would never have inappropriate interactions with someone I thought was underage. Period. — Ryan Adams (@TheRyanAdams) February 13, 2019