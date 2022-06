Russian Circles estrena canción y anuncia nuevo disco: “Gnosis”

Novedades de Flying Lotus, ya que el artista regresa con el estreno de dos nuevas canciones. Se trata de “The Room” y “You Don’t Know“, tracks en donde colabora con el cantante de soul Devin Tracy, y que puedes escuchar al final de esta nota. Lo último del artista fue la canción “They Call Me Magic“, compuesta para un documental de Apple TV+ sobre la vida del basquetbolista Magic Johnson, además de la banda sonora para el anime “Yasuke” de Netflix.

No se sabe si estas canciones serán sinónimo de un pronto trabajo solista o simplemente unos singles que son estrenados de manera independiente. En caso de que el artista presente un nuevo larga duración, estaremos anunciando los detalles próximamente apenas estén disponibles.

Escucha los tracks a continuación: