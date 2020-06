Run The Jewels publica “RTJ4” en plataformas de streaming

Se acabó la espera, “RTJ4” ya es una realidad. Esto, porque Run The Jewels acaba de romper todas las reglas publicando su esperado cuarto trabajo de estudio de manera anticipada en las plataformas de streaming, todo esto, como respuesta al movimiento social que se vive actualmente en Estados Unidos. Para quienes no tengan cuenta en servicios como Spotify o Apple Music, el conjunto de Killer Mike y El-P publicó el disco para descarga gratuita en su página web.

Una de las particularidades del disco, es la inclusión de varias colaboraciones, en donde destaca Zack de la Rocha y Josh Homme, además de nombres como Pharrell Williams, Mavis Staples y 2 Chainz.

Escucha el nuevo disco de RTJ acá:

Run The Jewels 4 is out now – FREE on our website and avail everywhere you listen to music.

4️⃣: https://t.co/lVVpCDq2xp pic.twitter.com/KNaPMfPKuJ

— Run The Jewels (@runjewels) June 3, 2020