Run The Jewels anuncia “RTJ CU4TRO”, nueva versión de “RTJ4” con artistas latinoamericanos

Run The Jewels le dará un giro a su álbum “RTJ4” con “RTJ CU4TRO“, colección en donde EL-P y Killer Mike colaborarán con artistas latinoamericanos para renovar las canciones de su cuarto y más reciente disco de estudio. Este disco será publicado el 11 de noviembre a través de los sellos Jewel Runners y BMG, surgiendo luego de los remixes que publicaron Mexican Institute of Sound para “Ooh LaLa” y Toy Selectah para “JU$T“, teniendo colaboraciones con una serie de artistas invitados, además de los títulos de las canciones traducidos.

Junto con anunciar el disco, la agrupación estrena el single “Caminando en la Nieve (Walking in the Snow)“, con la reinterpretación musical de Orestes Gómez y Nick Hook, además de los raperos venezolanos Akapellah y Apache, junto a la rapera mexicana PAWMPS. Otros de los invitados en este disco serán Bomba Estéreo, los brasileños Baco Exu do Blues y el ex baterista de Sepultura, Iggor Cavalera, pasando por nombres como Sarah La Morena y Zack de la Rocha, entre muchos otros que serán parte del LP.

“Nos sentimos honrados y encantados de haber tenido la oportunidad de trabajar con los increíbles productores, vocalistas, músicos y artistas que han hecho posible este álbum. consideramos que RTJ CU4TRO es más que un álbum de remixes. es una reimaginación de RTJ4 a través de la lente de la colaboración y la fusión de numerosas culturas e influencias musicales… una rara oportunidad para conectar, crear y ser inspirados por y con gente con la que quizás nunca hubiéramos tenido la oportunidad de pasar el rato si no hubiéramos tenido la suerte de estar en la posición de hacer todo esto. les agradecemos toda su generosidad, energía y creatividad. esta es una pieza de música llena de amor, respeto y oficio y todos realmente dieron todo de sí, haciéndonos sentir genuina humildad en el proceso”, indica la agrupación sobre este disco.

A continuación te dejamos los detalles del disco, un adelanto y la portada.

Tracklist de “RTJ CU4TRO”: