Royal Blood tocó “I Only Lie When I Love You” en Corden

Así, con la intención de seguir presentando del material, fue que el grupo llegó a los estudios del The Late Late Show With James Corden, donde tocaron una potentísima versión de “I Only Lie When I Love You“, tercer single de la producción. Puedes revisar el registro oficial de su actuación más abajo.

Recordemos que Royal Blood será uno de los encargados de animar la edición 2018 de Lollapalooza Chile, cuyas fechas están fijadas para el 16, 17 y 18 de marzo en el Parque O’Higgins.