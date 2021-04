Royal Blood estrena versión en estudio de “Boilermaker”

Durante su última gira en 2019, Royal Blood interpretó la canción “Boilermaker” en algunas ocasiones, transformándose en una favorita del público asistente a sus conciertos. Ahora, en la previa a su próximo LP, la banda acaba de estrenar la versión de estudio del track, el cual está producido por Josh Homme.

La canción será parte de “Typhoons”, trabajo sucesor de “How Did We Get So Dark?” (2017), el que está planeado para ser publicado el 30 de abril a través de Warner. Recordemos que el primer adelanto de este álbum fue el track “Trouble’s Coming“, seguido de “Typhoons” y “Limbo“.

Escucha el nuevo single acá: