Roger Waters publicará “Old Wave” – 16 junio 1983 (37 años) | “Vertical Man” de Ringo Starr – 16 junio 1998 (22 años) en multiples formatos

El aclamado concierto “Us + Them” de Roger Waters ya llegó a plataformas digitales, pero ahora el ex Pink Floyd acaba de anunciar su arribo en formatos físicos. Esto, porque el próximo 2 de octubre será editado en Blu-ray, DVD, CD y vinilo, con sus versiones en video incluyendo material adicional mediante tracks como “Comfortably Numb” y “Smell The Roses“, que no fueron considerados para el corte original.

Junto con los extras también estará el documental “A Fleeting Glimpse“, que muestra todo lo ocurrido detrás de escenas durante esta estadía de cuatro jornadas en el Ziggo Dome de Amsterdam en 2018, lugar donde grabaron el concierto. Finalmente, para sellar el anuncio, Waters publicó un adelanto con la interpretación de “Happiest Days of Our Lives” y las partes dos y tres de “Another Brick in the Wall“, que puedes revisar más abajo junto con los detalles del LP.

Tracklist de “Roger Waters: Us + Them”: