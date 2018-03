Roger Waters publica canción contra Donald Trump: “Supremacy”

Todos sabemos que Roger Waters le tiene tirria a Donald Trump, algo que queda absolutamente demostrado con la gira que el ex Pink Floyd está realizando actualmente –Us + Them Tour-, y con la que se va a detener en nuestro país el próximo 14 de noviembre para ofrecer un concierto en el Estadio Nacional.

Ahora bien, el legendario compositor británico también defiende intensamente el derecho a la reivindicación de las tierras que Palestina ha visto arrebatadas de forma brutal por Israel a través del tiempo, más todo lo que rodea al conflicto entre estas dos partes (el año pasado, Waters criticó de dura manera a Radiohead por dar un concierto en el país de Benjamín Netanyahu).

Es por todo lo anterior, y ante la intención que Trump tiene de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel trasladando la embajada de Estados Unidos desde Tel-Aviv a este estado, que el músico inglés se unió al grupo palestino, Trio Joubran, para componer una canción con el poema “The Penultimate Speech Of The “Red Indian” To The White Man” de Mahmud Darwish, considerado el escritor nacional de Palestina.

La canción fue titulada como “Supremacy“, y la puedes escuchar a continuación: