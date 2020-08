Roger Waters presenta otro adelanto de “Us + Them” y versiona a John Prine

Si no fuera por la pandemia del COVID-19, este 23 de agosto tendríamos el regreso de Bruce Dickinson a Chile con su show conversatorio “What Does This Button Do?“, instancia en donde además de hablar sobre su último libro, también realizaría una sección de preguntas y respuestas con la audiencia. Pues bien, dado la emergencia sanitaria actual, esta sesión tendrá que ser postergada para un buen tiempo más.

Esto, porque desde la producción se confirmó que dicho concepto llegará el día 7 de diciembre de 2021 hasta el CA660 Teatro Corpartes. Para todos los fanáticos que ya tienen su ticket, deben conservarlo ya que será válido para la nueva presentación agendada.

La venta de entradas sigue disponible a través del sistema Puntoticket. Estos son los valores: