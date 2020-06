Roger Waters interpreta versión de “Two Suns In The Sunset” en cuarentena

Roger Waters continúa presentando algunos tracks interpretados en cuarentena con la rendición de “Two Suns In The Sunset“, track que cierra el álbum “The Final Cut” de 1983, último trabajo con Waters como miembro de Pink Floyd. En el video, el músico se acompaña de su banda en vivo, compuesta por los guitarristas Dave Kilminster y Jonathan Wilson, el baterista Joey Waronker, las coristas Jess Wolfe y Holly Laessig (también integrantes de Lucius), además de los tecladistas Jon Carin y Bo Koster, el bajista Gus Seyffert, y el saxofonista Ian Ritchie.

Además de eso, el artista confirmó la idea de grabar un álbum con todas las canciones interpretadas en los bises de la gira “Us + Them“, estando tanto este track como “Mother” incluidos en ese potencial proyecto. Estaremos atentos si eso efectivamente se concreta, ya que sería sin duda una movida magistral por parte de Waters en cuanto al uso del catálogo de Pink Floyd que hasta el día de hoy interpreta en vivo.

Revisa el track acá: