Roger Waters comparte cover de “El Derecho de Vivir en Paz” de Víctor Jara

Lamentables noticias para los fans de Fountains Of Wayne, ya que a los 52 años falleció Adam Schlesinger, uno de los miembros fundadores de la banda. El músico fue hospitalizado a principios de esta semana en un hospital de Nueva York, debido a que estaba enfermo y con diversos malestares respiratorios. Allá, se le hizo el test de COVID-19, el cual dio resultado positivo, por lo que el músico debió ser tratado manteniéndose conectado a un respirador artificial, luego de que su situación comenzara a empeorar durante los últimos días.

Schlesinger, es reconocido principalmente por haber sido nominado a un Globo de Oro y un Oscar por la canción “That Thing You Do!“, de la película del mismo nombre, en 1997. Además de su participación en Fountains Of Wayne, Adam también fue parte de la banda de indie pop Ivy, con quienes publicó seis álbumes de estudio entre 1995 y 2011. En la otra agrupación, la cual fundó junto a Chris Collingwood, se desempeñó como bajista, publicando canciones como “Radiation Vibe” y “Sink to the Bottom”, entre muchos otros hits.