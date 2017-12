Roger Waters anuncia su regreso a Sudamérica

Tremendas noticias nos llegan el día de hoy, aunque no sin un grado de incertidumbre. Y es que, a través de sus redes sociales, Roger Waters acaba de anunciar su regreso a Sudamérica para el segundo semestre de 2018, incluyendo pasos por Brasil, Uruguay, Argentina y Perú. Sobre Chile, aún nada.

De acuerdo a las fechas publicadas, la gira por la región comenzará el próximo 9 de octubre en Sao Paulo, y se extenderá hasta el 17 de noviembre cuando el ex Pink Floyd se presente en Lima.

Según este calendario, existe un espacio de más de 10 días entre el concierto de Buenos Aires y Lima (6 y 17 de noviembre de 2018, respectivamente), por lo tanto, es probable que se sume una escala en nuestro país durante ese tiempo. Tendremos que esperar por información oficial.

Recordemos que el legendario compositor británico se encuentra realizando su Us + Them Tour, un espectáculo de marcados elementos políticos que recoge la música más destacada de su carrera, además del material de su último disco de estudio publicado en junio de este año, el excelente “Is This the Life We Really Want?“.