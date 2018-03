Roger Daltrey anuncia nuevo disco y estrena canción: “As Long As I Have You”

Tuvieron que pasar 26 años para que Roger Daltrey anunciara su regreso discográfico. Y es que fue en 1992 cuando el legendario músico británico publicó el octavo y último álbum de su carrera solista, “Rocks In The Head“. Luego de esto, para el histórico cantante de The Who todo sería trabajos con la banda tras “Pinball Wizard“, compilatorios y soundtracks de su autoría, además de colaboraciones con otros artistas, la última de estas en 2014 con Wilko Johnson (Dr. Feelgood) para el disco, “Going Back Home“.

Pues bien, el compositor de 74 años decidió no seguir esperando y continuar con su inmensa trayectoria a través de su noveno álbum en solitario. El registro en cuestión será editado bajo el nombre de “As Long As I Have You” el próximo 1 de junio, y Pete Townshend tocará en siete de las once canciones que lo componen, tres de las cuales corresponden a covers: “Into My Arms” de Nick Cave & The Bad Seeds, “You Haven’t Done Nothing” de Steve Wonder, y el corte homónimo de la producción, original de Garnet Mimms.

En relación al disco, Daltrey dice: “Este es un retorno al verdadero principio, antes de que Pete (Townshend) comenzara a escribir nuestras canciones; a un tiempo donde éramos una banda tocando soul para pequeñas audiencias en salones de iglesias“. El músico también señala: “Quiero volver a la simplicidad de esas canciones para mostrar a la gente mi voz, unas que nunca antes han escuchado“.

Junto con todo lo anterior, Daltrey también estreno el primer single de “As Long As I Have You”, tema que precisamente da nombre al álbum. Te invitamos a escucharlo a continuación, y más abajo revisar el track listing y portada del trabajo:

Track listing “As Long As I Have You”: