Roddy Bottum estrena canción de su proyecto Man On Man: “Daddy”

Roddy Bottum de Faith No More fue uno de los primeros músicos en declararse abiertamente homosexual, por lo que se ha encargado de mantener su activismo muy presente a lo largo de su carrera. Ahora, esto lo hace mediante la música, ya que acaba de estrenar la canción “Daddy“, primer single de Man On Man, proyecto junto a su novio Joey Holman, en donde deciden darle visibilidad a un mundo homosexual de mayor edad, no tanto en la vereda juvenil y enfocada en la estética que es conocida popularmente.

El track, que además cuenta con un video que puedes ver más abajo, tiene un sonido similar a la de su otra banda, Imperial Teen, por lo que se espera que el futuro de este proyecto vaya por esa misma vereda. Mira el video a continuación: