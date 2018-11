Roddy Bottum asegura que Faith No More trabaja en nueva música

Ha pasado bastante tiempo desde que no sabemos nada de Faith No More, por lo que los fans se preguntan si la historia del conjunto tendrá otro capítulo previsto para el futuro. Según Roddy Bottum, tecladista de la banda, todo apunta a que sí, ya que el músico comentó en una entrevista que tanto él como Mike Bordin y Billy Gould han estado moldeando ideas para lanzar nueva música en el futuro, sin saber de si se tratará de un álbum completo como tal o solamente alguna canción de manera independiente.

Conversando con Chandler Sorrells de “The Ring, The Cage, And The Stage”, Bottum afirmó que fue un largo proceso antes de lanzarse a componer “Sol Invictus”, ya que desde su regreso en 2009 no habían realizado nada más que tocar shows de grandes éxitos alrededor del mundo. Luego habló de la profunda amistad que tiene la banda, comentando que viaja periódicamente a San Francisco para tocar junto a sus compañeros y moldear algunas ideas para un siguiente trabajo, lo que, en estos momentos, no tiene claro sobre qué terminará produciéndose a raíz de eso.

Lo último que se supo sobre el futuro de FNM, fue una entrevista realizada a Mike Patton el año pasado, donde comentó que la banda se encuentra en un break indefinido, dejando el pie de que si algo pasa, lo será de manera natural. Aún así, en la misma entrevista se encargó de aclarar que no cree que algo suceda, aunque nunca se sabe. Sin duda, todo muy ambiguo.

Revisa a continuación la entrevista original con Roddy Bottum: