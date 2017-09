Robert Plant realiza cover de “Bluebirds Over The Mountain” de Ersel Hickey

martes, 26 de septiembre de 2017

Cada vez queda menos para el regreso discográfico de Robert Plant. El ex cantante de Led Zeppelin publicará “Carry Fire” el próximo 13 de octubre, convirtiéndose aquel en su décimo primer trabajo como solista y en el sucesor del excelente “Lullaby And The Ceaseless Roar” (2014).

Para seguir mostrando parte del material, y con los anticipos previos de “The May Queen” y “Bones Of Saints“, ahora el músico británico compartió un tercer single de la producción, “Bluebirds Over The Mountain“, original del mítico Ersel Hickey. El tema cuenta con una serie de arreglos en cuerda y también tiene la colaboración de Chrissie Hynde, la legendaria compositora, vocalista y guitarrista de The Pretenders.

Puedes escuchar la canción aquí: