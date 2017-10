Robert Plant, Beck y St. Vincent se presentaron en Later… With Jools Holland

miércoles, 11 de octubre de 2017 | 10:34 am | No hay comentarios

La noche de ayer, Later… With Jools Holland tuvo un capítulo más que espectacular. Y es que el programa de la BBC juntó en una sola jornada a Beck y St. Vincent, más el legendario Robert Plant, para que presentaran sus respectivos nuevos materiales.

Mientras el autor de “Loser” tocó “Up All Night” de su nuevo disco, “Colors” -además de su clásico “Devils Haircut“-, la compositora norteamericana se despachó una sólida versión de “New York“, incluida en su próximo álbum, “Masseduction“. En tanto, el ex Led Zeppelin llegó con su banda, The Sensational Space Shifters, para interpretar dos canciones de “Carry Fire” -“Bones Of Saints” y “New World“-, que ya está disponible en streaming.

Puedes ver los registros de todos los shows a continuación:

Relacionado