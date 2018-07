Rob Zombie y Marilyn Manson realizan cover de The Beatles

Marilyn Manson es un hombre que acostumbra a sorprendernos con covers, publicando de vez en cuando su propia versión de alguna canción. Ahora, el músico norteamericano unió fuerzas con Rob Zombie, para realizar un cover de “Helter Skelter“, la canción más pesada en todo el catálogo de The Beatles, y considerada por muchos como una de las primeras composiciones heavy de la historia.

La canción fue lanzada de manera digital a través de Nuclear Blast Records, como antesala a la gira “Twins Of Evil: The Second Coming Tour“, que tendrá a ambos artistas girando juntos por Estados Unidos. Con el característico sonido de Zombie y Manson, la canción se desarrolla mediante una vibra muy pesada, reforzada por la sección instrumental de John 5, Piggy D, y Ginger Fish, la banda de Rob Zombie en el escenario. Pero eso no es todo, ya que durante la noche inaugural de su gira, el duo interpretó la canción en vivo por primera vez.

Escucha la canción acá abajo y revisa los videos de su presentación en vivo.