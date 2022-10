Riverside anuncia disco y estrena nueva canción: “I’m Done With You”

Riverside prepara el lanzamiento de su primer álbum en casi cinco años, ya que la banda publicará el LP “ID.Entity” a través del sello InsideOut el próximo 20 de enero. Junto con anunciar este disco, la banda también presentó el videoclip del primer adelanto, “I’m Done With You“, que puedes ver al final de esta nota.

Este trabajo es el sucesor de “Wasteland” (2018), siendo compuesto durante la gira de aquel álbum, y posteriormente completado durante la pandemia. El disco fue grabado y mezclado en el Boogie Town Studio, en Otwock, y Serakos Studio, en Varsovia, durante este año. Además, es el primer álbum grabado con Maciej Meller como guitarrista oficial de la banda.

A continuación te dejamos el tracklist, portada y adelanto.

Tracklist de “ID.Entity”:

Friend or Foe? Landmine Blast Big Tech Brother Post-Truth The Place Where I Belong I’m Done With You Self-Aware Age of Anger (Instrumental) * Together Again (Instrumental) * Friend or Foe? (Single Edit) * Self-Aware (Single Edit) *

*Bonus track de la edición deluxe.