Ringo Starr recibe título de Caballero del Imperio Británico

A 53 años de que todos los integrantes de The Beatles recibieran sus MBEs (Member of the Most Excellent Order of the British Empire, medalla entregada por la propia Reina Elizabeth II), Ringo Starr ahora fue condecorado individualmente con la orden de Caballero del Imperio Británico, el mismo título que en 1997 fue otorgado a Paul McCartney.

En una ceremonia celebrada en el Palacio de Buckingham, el legendario músico de 77 años, de aquí en más conocido como Sir Ringo Starr, recibió de manos del Duque de Cambridge el reconocimiento, investidura que es todo un tema en la isla de Europa.

Al respecto, Sir Ringo señaló: “Significa mucho realmente. Significa que las cosas que hemos hecho tienen un reconocimiento. Estoy muy orgulloso de aceptar el premio“.