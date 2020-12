Ringo Starr anuncia nuevo EP y estrena canción: “Here’s To The Nights”

Novedades sobre Ringo Starr, ya que el ex Beatle acaba de anunciar el lanzamiento de un EP titulado “Zoom In“, el cual será publicado el próximo 19 de marzo. Para adelantarlo, el músico presentó la canción que da inicio a este trabajo con “Here’s To The Nights“, en la cual se acompaña de una serie de invitados como su ex compañero en The Beatles, Paul McCartney, además de nombres como Jenny Lewis, Dave Grohl, Sheryl Crow, Eric Burton, Yola, Lenny Kravitz, FINNEAS y Corinne Bailey Rae.

Tracklist de Zoom In EP: