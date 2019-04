Ride estrena canción y anuncia nuevo álbum: “This Is Not A Safe Place”

Luego de volver a la actividad, Ride publicó el álbum “Weather Diaries” en 2017, y ahora sigue sorprendiendo a sus fanáticos con el anuncio de un nuevo trabajo de estudio. Se trata de “This Is Not A Safe Place“, LP que será publicado el próximo 16 de agosto a través de Wichita Recordings, transformándose en el sexto disco de estudio del conjunto.

Este trabajo, está producido por Erol Alkan, asiduo colaborador del conjunto, y ya cuenta con su primer adelanto mediante la canción “Future Love“, la cual puedes revisar más abajo junto con los detalles de tracklist y portada pertenecientes a este trabajo. Recordemos que Ride agendó su debut en nuestro país para el día 30 de abril en el Teatro Teletón, en lo que será la primera fecha de los 10 años de Club Fauna, donde también estará presente la banda Wild Nothing.

La venta de entradas está disponible mediante el sistema Ticketek, con los siguientes valores:

Preventa I: $25.000 (AGOTADA)

Preventa II: $30.000

General: $35.000

Tracklist de “This Is Not A Safe Place”: