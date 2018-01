Ride anuncia nuevo EP y estrena canción: “Catch You Dreaming”

Como te contábamos hace exactos dos meses, los norteamericanos de Superchunk tendrán su regreso discográfico el próximo 16 de febrero, esto, a cinco años de su último larga duración y con el cartel que los ubica como uno de los nombres claves dentro del indie rock de los noventa.

El nuevo registro de la banda se titulará “What A Time To Be Alive“, trabajo que se transformará en su onceavo álbum y sucesor de “I Hate Music” (2013).

Pues bien, con el adelanto previo de su primer single (homónimo), ahora el grupo compartió un segundo tema. Se trata de”Erasure“, canción que cuenta con una doble colaboración en voz: Katie Crutchfield de Waxahatchee, y Stephin Merritt de The Magnetic Fields. Te dejamos con el material aquí: