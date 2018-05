Rick Wakeman regresa a Chile en julio

Chile se anota un nuevo número dentro de lo más profundo del rock progresivo. Hablamos de Rick Wakeman, quien regresará a nuestro país a seis años de su última presentación local para ofrecer un concierto el próximo 6 de julio en el Movistar Arena.

El legendario tecladista británico, ex integrante de Yes y mito absoluto de la música de vanguardia, aterrizará en suelos nacionales con un celebrado show que recoge varias piezas de su prolífica carrera como solista, incluyendo además material de Yes. También, el compositor incorpora algunos covers al espectáculo, de nombres como David Bowie, The Beatles o Led Zeppelin.

Lo interesante del encuentro, es que Wakeman se hace acompañar por una orquesta para interpretar gran parte de las canciones escogidas, en este caso, lo hará con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

Las entradas para el evento estarán disponibles desde el viernes 1 de junio a través de sistema Puntoticket con los siguientes valores:

PREVENTA (hasta agotar stock):

Diamante: $75.000

Platinum: $60.000

Golden: $45.000

Platea Baja: $55.000

Platea Alta: $30.000

Tribuna: $22.000

GENERAL: