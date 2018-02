Richie Ramone regresa a Chile

Como te contábamos hace poco más de dos semanas, los norteamericanos de Sons Of Apollo llegarán por primera vez a Sudamérica para realizar una gira por distintos países de las región, entre los que hoy finalmente se confirmó a Chile.

La banda formada por Mike Portnoy (ex Dream Theater, actual The Winery Dogs), Ron “Bumblefoot“ Thal (ex Guns N’ Roses), Billy Sheehan (The Winery Dogs, Mr. Big, David Lee Roth), Derek Sherinian (ex Dream Theater) y Jeff Scott Soto (ex Journey, ex Yngwie Malmsteen’s Rising Force) debutará en suelos nacionales con su primer disco publicado en octubre de 2017, “Psychotic Symphony“.

El concierto en nuestro país quedó fijado para el próximo 8 de abril en el Teatro Teletón, y las entradas para aquel estarán disponibles prontamente a través de sistema Ticketek, en las mismas boleterías del teatro y sin cargo por servicio en tiendas Kmuzzik.