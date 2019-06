Richie Hawtin se suma a Fauna Primavera 2019

El regreso de Keane será todo un éxito, agotando rápidamente los tickets para su show este próximo domingo 24 de noviembre en el Teatro Caupolicán. El conjunto, llega nuevamente a nuestro país en plena vuelta a los escenarios, ya que desde 2013 que no realizaban ningún tipo de actividad, ni siquiera en el estudio. Ahora, la producción a cargo liberó un nuevo tipo de entrada, Palco Central, que está disponible en la web de Puntoticket.

Todo esto, en plena promoción de nuevo disco “Cause And Effect”, primer trabajo en siete años, y que ya cuenta con la canción “The Way I Feel” como primer adelanto de este. Este disco, estará disponible en el mes de septiembre, como antesala perfecta a la completa gira en la que el conjunto presentará sus nuevas canciones.

La venta de entradas está disponible a través del sistema Puntoticket, con los siguientes valores: