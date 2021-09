Richard H. Kirk, cofundador de Cabaret Voltarie, fallece a los 65 años

Se acabó la espera y finalmente Genesis regresó a los escenarios, ya que la banda arrancó su gira de reunión que los tendrá por Europa y Norteamérica durante las próximas semanas. El momento de la esperada reunión tras 14 años se produjo el lunes 20 de septiembre en Birminghan, Inglaterra, donde la banda arrancó la gira “The Last Domino?” con una presentación que revisó lo más destacado de su catálogo, obviamente, centrándose en su etapa liderada por Phil Collins, que es el núcleo central de esta reunión junto a Tony Banks y Mike Rutherford.

Entre las sorpresas de la noche estuvo la interpretación de “Fading Lights” por primera vez desde 1992, “That’s All” por primera vez desde 1998 y “Duchess“, que fue desempolvada tras no aparecer en un concierto de la banda desde 1981. La gran sorpresa indudablemente fue el final con el regreso de “Dancing With the Moonlit Knight“, no interpretada desde 1998, y que apareció en un medley que también incluyó “The Carpet Crawlers” para cerrar el show.

A continuación te dejamos el setlist y algunos videos de la jornada.

Setlist:

Behind the Lines / Duke’s End Turn It On Again Mama Land of Confusion Home By The Sea / Second Home By The Sea Fading Lights / The Cinema Show / Afterglow That’s All / The Lamb Lies Down on Broadway / Follow You Follow Me Duchess No Son of Mine Firth of Fifth / I Know What I Like (In Your Wardrobe) Domino Throwing It All Away Tonight, Tonight, Tonight Invisible Touch I Can’t Dance Dancing With the Moonlit Knight / The Carpet Crawlers

Mira algunos momentos a continuación: