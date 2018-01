Richard Ashcroft regresa a Chile

Prometió que volvería pronto y hoy aquello se cumple. Ha pasado poco más de un año desde el 20 de octubre de 2016, cuando Richard Ashcroft ofreció un concierto memorable en el Teatro Caupolicán y ya podemos confirmar su regreso, el que será en el mismo escenario de San Diego el próximo 14 de abril.

El ex The Verve llega nuevamente en promoción de su último álbum, “These People” (2016), y con un setlist cargado a sus cinco discos de estudio, clásicos de The Verve y, probablemente, nuevo material.

La venta general de entradas comienza el jueves 1 de febrero a través de sistema Ticketek desde las 11:01 hrs. a los siguiente precios:

Platea Alta: $40.250

Platea Baja Lateral: $46.000

Platea Baja Central: $51.750

Palcos Laterales: $69.000

Silver: $78.200

Golden: $80.500

VIP Platinum: $86.250

VIP Top: $103.500

Palco Central: $138.000

Precios incluyen cargo por servicio.

Pero antes habrá una preventa exclusiva para clientes Entel con un 20% de descuento, disponible desde las 11:00 hrs. de este martes 30 de enero hasta las 11:00 hrs. del jueves 1 de febrero. A esta preventa se puede acceder de dos formas:

Presencial: llamar gratis al *110*953# y luego presentar el mensaje en los puntos de venta habilitados.

Online: Ir a Ticketek.cl, digitar número de teléfono y clave Entel.