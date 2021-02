Richard Ashcroft comparte cover de John Lennon: “Bring On The Lucie (Freda Peeple)”

El factor sorpresa en Richard Ashcroft nunca se acaba, debido a que suele explorar con distintos estilos y vuelve a las pistas con un cover de John Lennon. La canción que versionó el músico fue “Bring On The Lucie (Freda Peeple)” de “Mind Games” (1973) como antesala para un disco acústico de grandes éxitos que anunció el ex líder The Verve sin dar mayores detalles de su lanzamiento.

A continuación, te dejamos el cover: