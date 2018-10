Revelan estatua de Chris Cornell en Seattle

Sigue siendo extraño el hecho de pensar que Chris Cornell ya no está entre nosotros, ya que aún se llora la partida del legendario cantante de Soundgarden y Audioslave. Entre todos los homenajes, hace un tiempo se había anunciado la instalación de una estatua del músico en su natal Seattle, monumento que finalmente fue revelado durante este fin de semana.

En la ceremonia estuvieron presentes sus hijas, su viuda Vicky Cornell, además de sus ex compañeros Kim Thayil, Ben Shepherd, y Matt Cameron. La estatua, en tanto, fue creada por el artista Nick Marra, quedando ubicada en el Museum Of Pop Culture de la ciudad.

Mira el momento a continuación:

The kids of #ChrisCornell unveil his statue that will now forever stand in his memory in #Seattle. #KOMONews #MoPOP pic.twitter.com/aV1ha2Dc4Y

— Kara Kostanich (@KaraKostanich) October 8, 2018