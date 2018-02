Registros pro-shot de Roger Waters con su Us + Them Tour

Cada día que pasa es una nueva oportunidad para endeudarnos y así llegar el concierto que Roger Waters va a ofrecer el próximo 14 de noviembre en el Estadio Nacional, esto, con el legendario músico británico completando su quinta presentación en Chile y en el recinto ñuñoíno.

Y cómo no entusiasmarnos con un espectáculo de esta envergadura si aparecen videos como los que te dejaremos más abajo, donde al ex Pink Floyd se lo ve actuando en el marco de la gira que lo traerá a nuestro país, el Us + Them Tour.

En los registros, que se encuentran grabados de forma profesional, se extraen porciones de las interpretaciones que Waters ha hecho de “Us And Them“, “Money” y “Dogs” (de esta última, dos clips), mientras detrás se ve toda la espectacular puesta en escena que es tan característica de los shows del inglés.