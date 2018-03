Registros de las presentaciones de Eddie Vedder y Sufjan Stevens en los Premios Oscar

Anoche se celebró una nueva edición de la ceremonia de entrega de los Premios Oscar, nada menos que la nonagésima de su historia y, la gran triunfadora, al menos para la mayoría de Chile, fue “Una Mujer Fantástica“.

La cinta dirigida por Sebastián Lelio y protagonizada por Daniela Vega se alzó con la estatuilla en la categoría de Mejor Película Extranjera, transformándose en el primer largometraje nacional en obtener el reconocimiento.

Por otra parte, también hubo varias presentaciones notables durante la jornada, como la que ofreció Eddie Vedder en la sección In Memoriam, donde interpretó una versión de “Room At The Top” -original de Tom Petty– para homenajear a los fallecidos y fallecidas del último año.

También subió al escenario Sufjan Stevens, quien, en compañía de St. Vincent, tocó “Mystery Of Love“, el tema que compuso para “Call Me By Your Name“, uno que también estaba nominado para Mejor Canción Original, pero que finalmente perdió ante “Remember Me” de “Coco“.

Precisamente en la categoría anterior se produjo la anticipada aparición de Daniela Vega como presentadora, quien, en un hecho histórico, se convirtió en la primera persona transgénero en introducir un premio en el certamen.

Puedes ver los registros de todo esto a continuación: