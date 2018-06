Registros de The Cure en el Meltdown Festival

Anoche se cerró la vigésima quinta edición del Meltdown Festival, el evento que desde 1993 tiene lugar en Londres y que cada temporada tiene un anfitrión distinto, figura que organiza los distintos números del espectáculo.

En esta ocasión, el host fue Robert Smith y, como no podía ser de otra manera, fue The Cure la banda encargada de la clausura del festival.

Con un impresionante set que abarcó absolutamente todos los discos de la histórica banda británica, el formato en la primera parte del show fue de orden cronológico, es decir, tocando una canción de cada álbum en forma ascendente. El segundo segmento tuvo la misma idea, pero desde el último LP del grupo, para finalizar en el primero.

En medio, también hubo espacio para interpretar los dos cortes más recientes de la banda, “It Can Never Be The Same” y “Step Into The Light“, ambas estrenadas durante 2016.

Puedes ver algunos registros de la jornada a continuación: