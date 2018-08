Registro pro-shot de The Smashing Pumpkins interpretando “Solara” en The Troubadour

El próximo 12 de octubre estará disponible “The Atlas Underground“, el nuevo disco de Tom Morello. Como previa a su lanzamiento, el músico ya había publicado dos adelantos. El primero fue la canción “Battle Sirens“, realizada en conjunto con Knife Party, que fue publicada como primer sencillo de este trabajo, pese a que ya había sido lanzada en 2016 por parte del dúo electrónico. La otra, fue “We Don’t Need You“, que cuenta con la colaboración del rapero Vic Mensa.

Ahora, acaba de publicarse un nuevo adelanto de este prometedor disco, se trata de la canción “Rabbit’s Revenge“, que cuenta con participaciones estelares como Killer Mike de Run The Jewels, Big Boi de Outkast y el DJ Bassnectar. Escucha la canción acá abajo.