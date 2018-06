Registro de Arctic Monkeys en los estudios Maida Vale de la Radio BBC

Ha pasado exactamente un mes desde que Arctic Monkeys publicó su último disco de estudio, “Tranquility Base Hotel & Casino” -un trabajo tan celebrado como resistido por público y medios-, por lo tanto, la banda británica se encuentra en pleno trabajo de promoción para aquel.

Es por lo mismo que los encabezados por Alex Turner llegaron a los estudios Maida Vale de la Radio BBC, donde se despacharon tremendas versiones de cortes como “One Point Perspective“, “Four Out Of Five” o “One Point Perspective” del álbum mencionado, además de otras glorias de su catálogo como “R U Mine?” o “I Bet That You Look Good On The Dancefloor“.

Puedes ver parte de la presentación aquí: