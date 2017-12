Registro completo de The National en radio KEXP

Los norteamericanos de The National sigue adelante con la promoción de su último disco de estudio, el excelente “Sleep Well Beast” (septiembre, 2017), un álbum que seguramente va a estar en medio de la presentación que ofrezcan el próximo año en el marco de Lollapalooza Chile 2018.

Así, con la intención de seguir mostrando el material, el pasado 29 de noviembre la banda encabezada por Matt Berninger llegó a los estudios de la radio KEXP para ofrecer un show cuyo registro acaba de ser liberado de forma íntegra. En aquel, el grupo realiza versiones de “Nobody Else Will Be There“, “Guilty Party” y “Carin At The Liquor Store“, los tres temas extraídos de “Sleep Well Beast”. Además, el quinteto tocó un lado B del mismo álbum titulado “Rylan“.

Puedes ver la performance completa a continuación: